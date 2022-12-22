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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron считает, что память типа DDR5 начнёт доминировать в поставках с середины 2024 года
Как в серверном, так и в потребительском рынке.
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Стенограмма квартальной конференции Micron Technology пришлась в этот четверг к месту, поскольку количество информационных поводов с западного направления в это время года традиционно сокращается. Руководство компании пояснило, что долговременная экспансия памяти типа DDR5 в серверном сегменте начнётся в первом квартале календарного 2023 года. Увеличение количества ядер в серверных процессорах нового поколения потребует пропорционального увеличения пропускной способности памяти, поэтому выход на рынок новых платформ Intel и AMD должен стимулировать спрос даже в условиях перепроизводства памяти.

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Источник изображения: Micron Technology

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Компания увеличит поставки микросхем DDR5 во второй половине следующего года, а к середине 2024 года память этого типа начнёт доминировать в структуре поставок памяти как на серверный, так и на потребительский рынок, по мнению представителей Micron Technology. По уточнённой информации, к концу 2023 года доля DDR5 в структурах поставок памяти на серверный рынок превысит 30%, а ещё через полгода увеличится до 50%.

#финансы #полупроводники #micron #ddr5 #память
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