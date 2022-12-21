Агентство Bloomberg вновь приводит яркие метафоры, которые Илон Маск (Elon Musk) в ходе недавнего выступления на платформе Twitter Spaces использовал для описания своей бурной деятельности на посту генерального директора, который он намеревается оставить только после того, как найдёт себе преемника. По его словам, на протяжении последних пяти недель он отчаянно боролся за снижение расходов возглавляемой им социальной сети.
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Как мы можем помнить, эта борьба стоила рабочих мест как минимум половине сотрудников Twitter, а оставшиеся столкнулись с ухудшением условий компенсационных пакетов и отказами в оплате некоторых служебных расходов. По словам специалистов по обслуживанию серверной инфраструктуры Twitter, она тоже пострадала в результате этих мер. Маск был сосредоточен на том, чтобы сделать подписку основным источником дохода Twitter, но при этом невольно распугал рекламодателей, от которых на 90% продолжает зависеть выручка компании.
По его собственным словам, на момент сделки в конце октября Twitter двигалась к получению годовой выручки в размере $3 млрд при остатке свободных средств на балансе не более $1 млрд. Фактически же компания могла столкнуться с возникновением отрицательного денежного потока в размере $3 млрд, что затруднило бы обслуживание собственных долговых обязательств. После предпринятых Маском действий по сокращению расходов, как он сам считает, Twitter в следующем году уже не грозят отрицательные денежные потоки. В какой-то момент компания напоминала ему «падающий самолёт с горящими двигателями и отсутствующим управлением», как он сам признался.