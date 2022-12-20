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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сборку MacBook во Вьетнаме Apple может организовать с середины следующего года
С мая, если быть точнее.
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Японское издание Nikkei Asian Review сообщает, что к середине следующего года Apple впервые организует сборку некоторой части ноутбуков на территории Вьетнама. Foxconn займётся этим по заказу компании из Купертино где-то с мая 2023 года, по словам источника. Во Вьетнам уже переносится выпуск многих изделий Apple, но в случае с ноутбуками процесс немного затянулся из-за необходимости сформировать более сложную цепочку поставок по сравнению с другими мобильными устройствами этой марки.

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Источник изображения: Apple

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После реализации этих планов у Apple появится как минимум две производственные базы для каждой категории продуктов. iPhone будет выпускаться в Индии и Китае, а во Вьетнаме будет налажен выпуск Apple Watch, планшетов iPad, наушников AirPods и ноутбуков MacBook. Подготовка к организации сборки последнего семейства во Вьетнаме велась на протяжении двух лет, и компании даже пришлось организовать тестовое производство. До сих пор выпуск MacBook в количестве от 20 до 24 млн штук в год осуществлялся силами двух предприятий в китайских городах Чэнду и Шанхай. Диверсификация производства по географическому признаку стала характерной приметой последних лет, поскольку ещё до начала пандемии политическое противостояние США и Китая начало отпугивать многих производителей от последней из стран.

#apple #китай #macbook #вьетнам
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