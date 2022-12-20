Дешевле Model Y?

Мексиканская пресса, по данным Reuters, не теряет интереса к теме вероятного появления в стране предприятия компании Tesla. Соответствующие планы могут быть обнародованы уже на этой неделе, но если этого не случится, всё может произойти в январе.

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Источник изображения: Tesla

Предполагается, что предприятие в Мексике расположится в штате Нуэво-Леон, граничащем с Техасом, и на первых порах оно сосредоточится на выпуске комплектующих для машин, собираемых по соседству в США. Ранее уже сообщалось, что для экспорта компонентов из Мексики компания Tesla уже договорилась о предоставлении выделенного таможенного коридора. Начальные инвестиции в площадку составят от $800 млн до $1 млрд, но в дальнейшем могут увеличиться до $10 млрд.

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Столь серьёзные вложения, надо полагать, будут подразумевать организацию сборки в Мексике электромобилей Tesla. По данным мексиканских СМИ, здесь будут выпускать некую новую, более доступную модель. Ранее ожидалось, что предприятие Tesla появится в Канаде, но в октябре Илон Маск (Elon Musk) посетил Мексику, проехав по нескольким штатам в поисках подходящей площадки для строительства предприятия. Расположение новой площадки в Мексике позволит Tesla претендовать на участие в программе субсидирования продажи электромобилей гражданам США, которая начнёт работать с первого января следующего года.