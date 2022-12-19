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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Россиянин обновил серию рекордов для AMD Radeon RX 6600
При помощи хорошо разогнанного Intel Core i9-13900KF.
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По сложившейся нехорошей традиции, дело до обсуждения пятничных достижений российского оверклокера с псевдонимом Traktor дошло только к утру понедельника, но это не умаляет его заслуг в популяризации разгона компьютерных комплектующих. В конце прошлой недели Алексей использовал видеокарту AMD Radeon RX 6600 в штатном состоянии с воздушной системой охлаждения, которую разогнал до 2900/15200 МГц, а залогом успеха стало её соседство с центральным процессором Intel Core i9-13900KF.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Последний, напомним, был лишён штатной крышки теплораспределителя, а установленный на процессор водоблок был подключен к системе жидкостного охлаждения с чиллером, опускающим температуру охлаждающей жидкости до уровня значительно ниже комнатной. В совокупности это позволило автору эксперимента разогнать процессор до частоты 6,2 ГГц с сохранением активности восьми производительных ядер и восьми потоков. В модельном зачёте Radeon RX 6600 большинство первых мест было занято именно этой связкой.

#amd #экстремальный разгон #radeon rx 6600 #core i9-13900kf #intel raptor lake-s
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