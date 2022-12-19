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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Флагманские компьютеры Apple Mac Pro будут довольствоваться процессорами M2 Ultra
Они будут в два раза слабее, чем ожидалось.
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Популярный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) свой традиционный для вечера воскресенья дайджест отчасти посвятил планам Apple по завершению программы перевода своих ПК на процессоры собственной разработки. Согласно первоначальным заявлениям представителей Apple, миграция должна была завершиться к ноябрю этого года, но этого не произошло, поскольку процессорами Intel до сих пор комплектуются Mac mini и Mac Pro.

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Источник изображения: 9to5Mac

В отношении флагманских рабочих станций Mac Pro в планах Apple произошли значимые изменения, как утверждает источник. Во-первых, их производство может быть перенесено из США во Вьетнам. Во-вторых, вместо гипотетического M2 Extreme с 48 вычислительными и 152 графическими ядрами, в основу таких компьютеров ляжет более простой процессор M2 Ultra с 24 вычислительными и 76 графическими ядрами. При этом Mac Pro обеспечит достойную расширяемость с точки зрения объёма оперативной памяти и количества накопителей. Правда, в нынешнем варианте процессор M2 Ultra способен поддерживать не более 192 Гбайт памяти, поэтому к моменту размещения внутри Mac Pro он получит модернизированную версию, снимающую это ограничение.

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По данным источника, компьютеры Mac mini на основе процессоров M2 Pro и Mac Pro на основе M2 Ultra сейчас уже проходят тестирование и будут представлены в 2023 году. Тогда же появятся ноутбуки MacBook Pro на основе процессоров M2 Pro и M2 Max с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Изучается и возможность выпуска iMac Pro на основе процессора собственной разработки, а вот версия iMac на базе процессора серии M3 появится не ранее конца 2023 года.

#apple #слухи #mac pro #mac mini #apple m2
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