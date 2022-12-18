Жить дружно было выгоднее.

На одном из недавних отраслевых мероприятий, как отмечает Nikkei Asian Review, генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил свою обеспокоенность по поводу влияния новейших геополитических тенденций на развитие мировой полупроводниковой промышленности. Противостояние Китая и США, по его словам, начинает вредить рынку полупроводниковых компонентов и нивелировать преимущества глобализации, которые проявлялись в предыдущие годы.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Даже пандемия и украинские события не так влияют на полупроводниковую отрасль, по мнению главы TSMC, как усиливающаяся геополитическая конфронтация. Больше всего в этой ситуации руководство компании пугает утрата взаимного доверия между странами и стремления к сотрудничеству. Только совместными усилиями разных стран в прошлом удавалось добиваться прогресса, а теперь это всё реже становится возможным.

Стремление отдельных стран развивать самодостаточную полупроводниковую отрасль глава TSMC тоже считает сложно реализуемой амбицией. Если бы это было так просто, как отметил он, то предприятия по выпуску чипов были бы распространены по всему миру. Формировать слаженно работающую экосистему приходится усилиями десятков компаний на протяжении многих лет. Даже внутри Тайваня перенести одно производство с места на место крайне сложно, не говоря уже об экспорте технологий в другую страну.

Попутно генеральный директор TSMC признался, что построить предприятие по выпуску чипов в Японии компанию подтолкнули вовсе не уговоры японских властей, а прагматичный расчёт на расширение сотрудничества с Sony, которая является поставщиком датчиков изображений для смартфонов Apple. Последняя является крупнейшим клиентом TSMC, поэтому совместное предприятие с Sony строится в большей степени для обслуживания интересов Apple, но никак не для удовлетворения амбиций японских властей.

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По поводу последних Си-Си Вэй выразил сильные сомнения в части способности японских компаний освоить выпуск 2-нм продукции к 2027 году. Даже чтобы миновать промежуточные стадии техпроцесса, придётся приложить неимоверные усилия. Напомним, что специально созданный консорциум Rapidus намеревается освоить выпуск 2-нм продукции в Японии при поддержке американской корпорации IBM.