Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава TSMC дал понять, что современные геополитические тренды сдерживают технический прогресс
Жить дружно было выгоднее.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

На одном из недавних отраслевых мероприятий, как отмечает Nikkei Asian Review, генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил свою обеспокоенность по поводу влияния новейших геополитических тенденций на развитие мировой полупроводниковой промышленности. Противостояние Китая и США, по его словам, начинает вредить рынку полупроводниковых компонентов и нивелировать преимущества глобализации, которые проявлялись в предыдущие годы.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Даже пандемия и украинские события не так влияют на полупроводниковую отрасль, по мнению главы TSMC, как усиливающаяся геополитическая конфронтация. Больше всего в этой ситуации руководство компании пугает утрата взаимного доверия между странами и стремления к сотрудничеству. Только совместными усилиями разных стран в прошлом удавалось добиваться прогресса, а теперь это всё реже становится возможным.

Стремление отдельных стран развивать самодостаточную полупроводниковую отрасль глава TSMC тоже считает сложно реализуемой амбицией. Если бы это было так просто, как отметил он, то предприятия по выпуску чипов были бы распространены по всему миру. Формировать слаженно работающую экосистему приходится усилиями десятков компаний на протяжении многих лет. Даже внутри Тайваня перенести одно производство с места на место крайне сложно, не говоря уже об экспорте технологий в другую страну.

Попутно генеральный директор TSMC признался, что построить предприятие по выпуску чипов в Японии компанию подтолкнули вовсе не уговоры японских властей, а прагматичный расчёт на расширение сотрудничества с Sony, которая является поставщиком датчиков изображений для смартфонов Apple. Последняя является крупнейшим клиентом TSMC, поэтому совместное предприятие с Sony строится в большей степени для обслуживания интересов Apple, но никак не для удовлетворения амбиций японских властей.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

По поводу последних Си-Си Вэй выразил сильные сомнения в части способности японских компаний освоить выпуск 2-нм продукции к 2027 году. Даже чтобы миновать промежуточные стадии техпроцесса, придётся приложить неимоверные усилия. Напомним, что специально созданный консорциум Rapidus намеревается освоить выпуск 2-нм продукции в Японии при поддержке американской корпорации IBM.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #китай #сша #япония
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Строительство предприятий Intel в Германии упёрлось в финансовые трудности
Foxconn грозит штраф за несогласованные инвестиции в капитал китайского холдинга
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"
34
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
102
Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
26
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
15
Истребитель KF-21 выводит Южную Корею в лидеры экспортёров оружия
9
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
302
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину
23
Diablo IV - русским и белорусам вход запрещён
24
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
20
В ответ на санкции США Пекин инвестирует около $150 млрд в собственное производство микросхем
11

Сейчас обсуждают

Женя Лоза
08:20
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
Артём Vinch
08:20
ща бы в 2022веке техноцаря смотреть
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
Женя Лоза
08:19
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
Женя Лоза
08:18
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
1kot4u
08:17
все на родственников оформлено ;)
Сотрудники ФБР могут столкнуться с проблемой при обыске жилой недвижимости Илон Маска
Александр Нестеров
08:15
Просто курс немного поменялся
Видеокарты от компании Nvidia продолжают дорожать
Михаил Авраменко
08:15
Зеленые фанатики горят и полыхают так что в Антарктиде видно ;-)
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Женя Лоза
08:15
Ты о своей нищей 404 думай,а не о РФ.
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
1kot4u
08:14
"компания Dareu закупает свою продукцию у сторонних подрядчиков", то есть это обычный перепаковщик, который заказывает ОЕМ переферию и продает под своим именем. А в чем премиальность? Шумка корпуса? О...
Razer и HyperX - "бледные поганки" по сравнению с Dareu
Женя Лоза
08:14
Сам ты идиот,если будет по 20 ,вся экономика свалится.
Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем