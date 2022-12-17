По стечению обстоятельств, утро субботы оказалось богатым на новости о компаниях, возглавляемых Илоном Маском (Elon Musk). Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники сообщило, что уже на следующей неделе Tesla объявит о намерениях построить новое автосборочное предприятие на северо-востоке Мексики. В переговорах участвовали представители как администрации штата Нуэво-Леон, так и федерального Министерства международных отношений.
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Как сообщается, Илон Маск посетил штат ещё в октябре, и тогда была достигнута договорённость об организации выделенного таможенного коридора для поставок компонентов в соседний Техас. На прошлом собрании акционеров Маск намекал, что новое предприятие Tesla появится в Северной Америке, а выбор места будет сделан до конца текущего года. Впрочем, изначально он обыгрывал на публике идею строительства предприятия в Канаде, поскольку считает себя отчасти канадцем по причине рождения в этой стране его матери Мэй.
Собранные в Мексике электромобили с высокой вероятностью смогут претендовать на получение федеральных субсидий в США, если критерий локализации производства их тяговых батарей будет выполнен. Какие модели Tesla и когда начнут собираться в Мексике, не уточняется. В этой стране уже имеются автосборочные предприятия General Motors, KIA, Hyundai и Ford Motor. Последняя даже собирает там электромобили Mustang Mach-E.