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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Защищённый планшет с поддержкой SIM-карты OUKITEL RT3 появился на Aliexpress по скидке 70%
Один из самых интересных гаджетов этой зимы доступен по выгодной цене
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21 декабря в продажу поступит планшет OUKITEL RT3. Новинка предлагает мощную начинку и выполнена в защищённом форм-факторе. Первые покупатели вправе рассчитывать на дополнительный купон, обеспечивающий 10% скидку. Устройство получило низкую цену и доступно с огромной скидкой в 70%. Поторопитесь добавить новинку себе в корзину на сайте Aliexpress уже сегодня.



Если вы хотите больше узнать о планшете перед покупкой, то самое время изучить технические характеристики и другие особенности OUKITEL RT3. Устройство получило небольшой дисплей размером 8 дюймов и предназначено для тех, кто не хочет таскать за собой огромные планшеты. Гаджет поместится даже в дамскую сумочку, а также может выступать в качестве навигатора, ведь он поддерживает установку SIM-карт. OUKITEL RT3 - это современный портативный планшет, который обеспечит вам высокую надёжность в любых условиях. Он получил габариты: 209 x 136,6 x 14 мм и весит всего 538 грамм. Это значит, что его удобно держать в руках во время чтения и просмотра фильмов, ведь аналоги намного тяжелее. При этом устройство справляется с перепадами температур, выдерживает вибрации и не боится воды, грязи, пыли и любых других неприятностей.



OUKITEL RT3 может похвастать IPS-экраном, который устойчив к появлению царапин и обладает высокой прочностью. Сертификат MIL-STD-810H гарантирует, что планшет останется цел после падения с высоты до полутора метров, ну а поддержка стандартов IP68 и IP69K даёт защиту от пыли и воды. Вы смело можете отправиться с OUKITEL RT3 на сафари, отдыхать на песчаном берегу океана не переживая о поломках, ведь он легко выдерживает погружения до полутора метров на срок до получаса. Словом, можно наслаждаться полной жизнью, ну а планшет прекрасно покажет себя в самых неожиданных ситуациях, которые только могут вас ждать. При этом сам экран порадует сочной картинкой и яркостью 400 нит.



В качестве процессора установлен MediaTek Helio P22, что вместе с 4 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 12 обеспечивает высокую производительность и плавность работы как в играх, так и любых других приложениях, включая серфинг в интернете. Вы можете одновременно выполнять сразу несколько команд, ведь устройство прекрасно подходит для многозадачности. 64 Гб встроенной памяти достаточно для большинства пользователей, ну а при необходимости можно докупить карту памяти ёмкостью до 1 Тб.

Аккумулятор ёмкостью 5150 мАч способен продержаться в режиме ожидания до 490 часов и целых 15 часов в режиме разговора без необходимости подзарядки. Ну а если у ваших знакомых совсем не осталось заряда, то вы можете поделиться с ним питанием, что позволит оживить любой смартфон или планшет. Основная камера на 16 Мп с сенсором Sony IMX519 способна делать отличные снимки, а благодаря мощной вспышке умеет фотографировать даже в тёмное время суток. Любителям природы понравится макрокамера, ну а селфи получила 8 Мп сенсор и прекрасно подходит для видеоконференций или фотографирования себя любимого (или любимой).



Заявлена поддержка основных навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, а значит вы сможете найти нужный адрес в любой стране по всему миру. Планшет поддерживает 2.4G/5G Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и включает два громких динамика, которые понравятся тем, кто любит смотреть фильмы и слушать музыку без наушников. В целом это далеко не всё, что может предложить OUKITEL RT3, ну а купить новинку вы можете по ссылке на Aliexpress. Торопитесь, ведь такая большая скидка не будет вечной.
#oukitel
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Урино-терапефтъ
08:00
Конечно, ведь русские дети не должны быть такими-же тупыми как украинские. Пусть лучше уроки учат и спортом занимаются.
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Dm[X]
07:57
Амуда круто даунвольтиться, на каждое ядро индивидуальное напряжение, называется pbo2 + CurveOptimizer
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Dm[X]
07:56
Хуже, чем 5700XT за 15тр на порядки, это в десятки РАЗ
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Урино-терапефтъ
07:56
Старье тоже надо продать, налетай хомяки!))
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Dm[X]
07:54
1) Я не киберкотлета 2) У меня игры идут в 4K 3) Новомодное дорогущее ГУАНО
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
lupus667
07:53
>Невозможность полноценно подключить высокоскоростной SSD PCI -E 5.0 мне интересно, тот кто написал статью имеет ссд на 5-версию шины? нет? он сидит на китайском подвальном кингспек, да ещё и с линей...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Dm[X]
07:51
Они не левые и не правые - потому что валенки!!
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Dm[X]
07:48
наоборот по паролям хэши ГЫГ
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Dm[X]
07:46
Тем же самым занимается TechpowerUp и другие честные ресурсы
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
lupus667
07:43
это всегда так было. даже тогда когда интел проигрывала, а сегодня, когда рапторы рвут рафаэли это тем боле так. статья всего лишь стенания очередного порванного зенщика.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
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