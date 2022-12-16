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Новости Hardware Фома Шилов
Ручной пылесос с функцией чистых рук Redroad 17 Max ощутимо подешевел на Aliexpress
Устройство обладает удобной технологией сбора мусора и препятствуют обратному загрязнению
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Стоит признать, что уборка квартиры - это не самое приятное занятие. Увы, но даже наличие современного пылесоса не спасёт ваши руки от грязи и мусора. Прежде всего многие устройства тяжёлые и громоздкие, а после уборки вы чувствуете себя как выжатый лимон. Но если бы это было одна неприятность, ведь скопившуюся пыль нужно ещё и убрать. Как бы вы не старались, но пыль всё равно попадёт вам на руки, лицо и уж точно вызовет вторичное загрязнение. Если пылесборник не чистить, то это приведёт к снижению мощности всасывания, а также неприятным запахам, которые будут исходить от устройства во время работы. Всё это вредит органам дыхания, а ведь есть ещё и пылевые клещи, которые только и ждут, чтобы их выпустили обратно. Неудивительно, что многие люди, занимающиеся регулярной уборкой, часто болеют, или вовсе страдают астмой. К счастью, существует простое решение, ведь Redroad 17 Max обладает уникальным пылесборником, из которого не вырвется наружу ни одна пылинка.



Устройство оснащено сменным мешком, который герметично фиксируется у основания и не пропускает пыль за счёт нетканной структуры. Он имеет сразу три слоя фильтрации и блокирует даже самые мельчайшие частицы. По мере наполнения не нужно волноваться о снижении мощности, ведь Redroad 17 Max будет так же хорошо работать с полным мешком, как и пустым, ну а после заполнения просто отсоедините пылесборник и выкиньте его в мусор. Кроме популярного HEPA-фильтра доступны антибактериальный и дезодорирующий фильтры, способные уничтожать бактерии с эффективностью до 99.99%, а также блокировать частицы размером до PM0,1.



Redroad 17 Max поставляется с 29 сменными мешками для пыли в комплекте, что позволит вам забыть о покупке аксессуаров в течение трёх лет. Даны средние показатели, ну а у тех, кто делает уборку реже, пылесос и вовсе будет работать без покупки мешков намного дольше. Кстати, другие производители продают комплект мешков за 40 долларов, тогда как Redroad просто дарит вам их безвоздмездно. Но если вы думали, что на этом все фишки пылесоса исчерпаны, то сильно ошиблись. Так, несмотря на компактные размеры он обладает мощностью всасывания до 155AW, а двойные роликовые щётки способны убирать пыль и мусор как с пола, так и ковровых покрытий. Всё это позволяет добиться эффективности до четырёх раз выше, чем у обычного пылесоса с одной роликовой щёткой.



Не меньше проблем вызывает сильный шум, который генерируют современные пылесосы. Redroad 17 Max может похвастать 9-слойной системой шумоподавления, а в результате громкость не превышает 60 дБ, что позволит вашим родственникам заниматься своими делами, а не убегать из дому, пока вы приводите квартиру в порядок. Дополнительный угольный фильтр поглощает все неприятные запахи, а удобная вращающаяся щётка способна поворачиваться на 360 градусов. Это повышает удобство, ведь вам не нужно постоянно менять положение рук во время уборки. Если у вас очень большая квартира, то можно купить дополнительный аккумулятор, ведь батарея съёмная и легко заменяется. В то же время от одной зарядки Redroad 17 Max хватит на стандартную уборку.



В комплекте вы найдёте сразу 7 аксессуаров, а особый интерес представляет плоская щётка с подсветкой, которая позволяет увидеть мусор в самых тёмных и труднодоступных уголках вашего дома. Есть щётка для удаления клещей, удлинительный шланг и многое другое. Такое количество аксессуаров удовлетворит даже требовательную домохозяйку, ну а мы предлагаем вам получить больше информации о Redroad 17 Max на распродаже на Aliexpress, где он доступен по выгодной цене. На самом деле это далеко не все особенности пылесоса, ну а больше вы можете узнать, если перейдёте по ссылке выше.

Купить Redroad 17 Max

#redroad
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