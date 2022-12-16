В процессе примут участие компании TSMC, UMC и SMIC.

Дефицит полупроводниковых компонентов в автомобильном секторе эксперты долгое время объясняли влиянием пандемии на планы производителей чипов. Когда все свободные мощности были загружены заказами для сегмента ноутбуков, потребности производителей автомобильных чипов учитывались в последнюю очередь. Если в случае с передовой литографией у производителей имелся стимул вводить в строй новые линии и наращивать объёмы выпуска продукции, то в перспективы сохранения высокого спроса на компоненты, выпускаемые по зрелой литографии, верили немногие. Как отмечает DigiTimes, профильные инвестиционные проекты всё же будут реализованы, и в 2023 и 2024 годах в строй будут введены дополнительные производственные мощности по выпуску 28-нм продукции.

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Источник изображения: DigiTimes

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По данным источника, дополнительные мощности такого профиля появятся у компаний TSMC, UMC и SMIC. Возможно, это позволит снять напряжённость с поставками чипов в автомобильном сегменте, поскольку многие автопроизводители считают, что дефицит чипов сохранится ещё пару лет.