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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toshiba рассчитывает максимально быстро найти желающих поучаствовать в приватизации компании
Переговоры ведутся, но не факт, что они увенчаются успехом.
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Сроки выкупа акций японской корпорации Toshiba с рынка консорциумом инвесторов постоянно пересматривались, и по данным агентства Reuters, они до сих пор не могут быть уточнены. Зато руководство Toshiba уже распространило среди акционеров заявление о намерениях как можно скорее договориться с потенциальными инвесторами. При этом у совета директоров нет уверенности, что сделка точно состоится.

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Источник изображения: Reuters

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Руководство корпорации лишь ожидает, что сможет заручиться финансовыми гарантиями инвесторов после проведения соответствующих переговоров. По некоторым оценкам, в нынешних условиях капитализация бизнеса этой корпорации не превышает $16 млрд. К консорциуму инвесторов, тем временем, могут примкнуть новые японские компании, поскольку правительство страны заинтересовано в опосредованном сохранении контроля над активами промышленного гиганта.

#финансы #toshiba #япония #инвестиции
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