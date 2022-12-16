А пока мало что изменится для потребителей.

Издание Nikkei Asian Review в очередной раз обратилось за комментариями по поводу новейших событий в полупроводниковой отрасли к американскому профессору Крису Миллеру (Chris Miller), который геополитическим вопросам уделил достаточно внимания в своей книге. Во-первых, он не стал соглашаться с основателем TSMC Моррисом Чаном (Morris Chang) в утверждении, что глобализация и свободная торговля мертвы. По мнению Миллера, интеграция Китая в экономику других стран продолжалась на протяжении последних 20 или 30 лет, и теперь страны пытаются ограничить эту зависимость, что само по себе не означает остановки процесса глобализации.

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Источник изображения: Chris Miller

Принятые США меры по ограничению технологического развития Китая, по мнению Миллера, дадут платы только лет через десять, когда западные производители чипов и их союзники получат доступ к передовому технологическому оборудованию, которого к тому моменту не будет у КНР. Не исключено, что через лет двадцать США смогут получить уверенное превосходство над Китаем в сфере вооружений и технологий разведки. При этом для обывателей мало что изменится после введения в октябре этого года экспортных ограничений на поставку в Китай полупроводниковых компонентов определённого ассортимента и оборудования для их производства. Действующие санкции коснутся не более 2% импортируемых в КНР чипов. Остальные как поставлялись, так и будут поставляться в Китай.

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Крис Миллер также предположил, что в случае военного захвата Тайваня Китаем именно боязнь разрушить передовые предприятия TSMC и партнёров предотвратит ответные действия США. Проиграть конкурентную борьбу с Китаем его главный геополитический конкурент, как считает профессор, может только при отсутствии поддержки со стороны других государств, располагающих развитой промышленностью: Японии, Нидерландов, Тайваня и Южной Кореи. Во-вторых, в ближайшие десять лет действие так называемого «закона Мура» замедлится, и США будет просто сложнее выпускать всё более быстрые чипы, но в таком положении окажутся и другие участники мирового рынка.