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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Плоды антикитайских санкций США в полупроводниковой отрасли станут заметны лишь через 10 лет
А пока мало что изменится для потребителей.
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Издание Nikkei Asian Review в очередной раз обратилось за комментариями по поводу новейших событий в полупроводниковой отрасли к американскому профессору Крису Миллеру (Chris Miller), который геополитическим вопросам уделил достаточно внимания в своей книге. Во-первых, он не стал соглашаться с основателем TSMC Моррисом Чаном (Morris Chang) в утверждении, что глобализация и свободная торговля мертвы. По мнению Миллера, интеграция Китая в экономику других стран продолжалась на протяжении последних 20 или 30 лет, и теперь страны пытаются ограничить эту зависимость, что само по себе не означает остановки процесса глобализации.

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Источник изображения: Chris Miller

Принятые США меры по ограничению технологического развития Китая, по мнению Миллера, дадут платы только лет через десять, когда западные производители чипов и их союзники получат доступ к передовому технологическому оборудованию, которого к тому моменту не будет у КНР. Не исключено, что через лет двадцать США смогут получить уверенное превосходство над Китаем в сфере вооружений и технологий разведки. При этом для обывателей мало что изменится после введения в октябре этого года экспортных ограничений на поставку в Китай полупроводниковых компонентов определённого ассортимента и оборудования для их производства. Действующие санкции коснутся не более 2% импортируемых в КНР чипов. Остальные как поставлялись, так и будут поставляться в Китай.

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RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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Крис Миллер также предположил, что в случае военного захвата Тайваня Китаем именно боязнь разрушить передовые предприятия TSMC и партнёров предотвратит ответные действия США. Проиграть конкурентную борьбу с Китаем его главный геополитический конкурент, как считает профессор, может только при отсутствии поддержки со стороны других государств, располагающих развитой промышленностью: Японии, Нидерландов, Тайваня и Южной Кореи. Во-вторых, в ближайшие десять лет действие так называемого «закона Мура» замедлится, и США будет просто сложнее выпускать всё более быстрые чипы, но в таком положении окажутся и другие участники мирового рынка.

#полупроводники #китай #санкции #сша #тайвань #китай возвращает тайвань
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