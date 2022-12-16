Как сообщает Nikkei Asian Review, на этой неделе вступило в силу решение Министерства торговли США, согласно которому санкционный список был расширен до 36 китайских компаний и организаций. К их числу добавились производитель микросхем твердотельной памяти YMTC, который уже освоил выпуск 232-слойных микросхем, опередив в развитии многих западных конкурентов.
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Санкции США были распространены и на SMEE — производителя литографического оборудования из Шанхая, чьей продукцией местные чипмейкеры пытались заместить изделия той же ASML из Нидерландов. Разработчик ускорителей для систем искусственного интеллекта Cambricon Technologies тоже попал под санкции США, как и производитель полупроводниковых компонентов PXW Semiconductor Manufactory — считается, что последний помогал Huawei Technologies локализовать производство чипов в обход американских санкций. По мнению американских чиновников, вновь добавленные к санкционным спискам компании так или иначе были вовлечены в разработку или производство компонентов двойного назначения, включая решения для гиперзвукового оружия.