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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские контрактные производители чипов снизят цены на свои услуги
Этому будут способствовать государственные субсидии.
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С лета не унимались слухи о готовности TSMC поднять цены на свои услуги сперва в октябре, а потом в январе, поэтому опубликованная DigiTimes новость звучит контрастно на этом информационном фоне. Тайваньские источники сообщают, что китайские контрактные производители чипов смогут в 2023 году снизить цены на свои услуги за счёт государственных субсидий, и даже рассчитывают переманить часть клиентов у тайваньских конкурентов.

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Источник изображения: DigiTimes

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Разумеется, китайские контрактные производители не могут предложить клиентам передовые техпроцессы, но многим заказчикам они просто не нужны, а сэкономить они будут не против в любом случае, особенно с учётом стремления тайваньских производителей поднимать цены на свои услуги. Именно активное субсидирование китайских производителей западные компании нередко называют основной причиной бурного развития промышленности КНР, склоняя свои правительства к реализации аналогичной политики.

#полупроводники #китай #тайвань #китайские производители
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