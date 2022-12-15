Акции компании достигли 52-недельного минимума.

Как сообщает Reuters, на этой неделе курс акций Tesla обновил 52-недельный минимум, а всего с начала года эти ценные бумаги подешевели более чем на 50%. Подобную динамику не объяснить сложностями автомобильного рынка как такового, и всё чаще в адрес Илона Маска (Elon Musk) звучат упрёки в чрезмерном увеличении управлением Twitter. С такой претензией выступил и один из крупнейших частных инвесторов в капитал Tesla КоГуан Лео (KoGuan Leo), которого принято считать едва ли не фанатом Илона Маска.

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Источник изображения: Forbes

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По словам третьего по величине частного держателя акций Tesla, Илон Маск забросил компанию и не работает в качестве генерального директора. Как считает инвестор, Tesla нужен руководитель, который будет чётко следить за достижением поставленных целей — такой, как Тим Кук (Tim Cook), который в настоящее время возглавляет Apple. Во вторник Илон Маск только подлил масла в огонь, заявив, что в долгосрочной перспективе акционеры Tesla только выиграют от покупки им Twitter.