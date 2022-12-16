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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Увлажнитель Deerma Air Humidifier с УФ очисткой пара подешевел на 49% и доступен за 2222 рубля
Прибор имеет ряд преимуществ перед конкурентами и позволяет установить его на всю ночь в детской комнате, где спит ваш малыш
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По мнению медиков, одна из проблем возникновения частых респираторных заболеваний заключается в сухости воздуха в закрытом помещении. Именно поэтому стоит не забывать о проветривании квартиры, что увеличит приток влажного воздуха. Если возможности постоянно открывать окна нет, то проще всего купить увлажнитель воздуха. Он снизит риски респираторных заболеваний, аллергии и даже астмы, ну а вам не придётся запускать ледяной воздух в комнату в холодное зимнее время.



Неплохим выбором в данной категории является Deerma DEM-F628S White. Увлажнитель имеет современный дизайн и способен вписаться в любой интерьер. Вся полезная информация находится на передней цифровой панели, а при необходимости вы можете выбирать интенсивность выброса пара и другие показатели. Особенно интересен товар может быть для тех, у кого есть маленькие дети. Малышам нужно достаточное количество воздуха, ведь кислородное голодание не только приводит к развитию болезней, но в целом опасно для формирующегося растущего организма.



Увлажнитель работает на основе ультразвуковой технологии, объём бака равен 5 литрам. Учитывая производительность 0.3 литра в час, вы сможете оставить прибор в детской комнате на всю ночь. Deerma Air Humidifier оснащён технологией УФ стерилизации, за счёт чего попадающий в комнату пар не содержит бактерий. Рекомендованная площадь помещения не должна превышать 30 квадратных метров, а при желании вы можете усилить эффект за счёт добавления в специальный отсек эфирных масел. В этом случае можно не только увлажнять комнату, но и наполнять его полезными для дыхания веществами, рекомендуемыми для лечения тех или иных болезней.



Если вы уже заинтересовались товаром, то переходите по ссылке, где есть подробное описание и возможность купить увлажнитель Deerma по скидке 49%.
#deerma
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