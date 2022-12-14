Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Законодатели США хотят отрезать Huawei от американской финансовой системы
Чтобы полностью вытеснить с рынка.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Эстафету инициированных ещё президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) санкций против китайского гиганта Huawei Technologies с гордостью несут и нынешние власти США. Как сообщает Reuters, очередной законопроект предлагает отрезать Huawei от доступа к финансовой системе США. По сути, компания лишится возможности осуществлять свои операции через любые американские банки.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Мишенью этих санкций является не только Huawei Technologies, но и некоторые другие китайские производители оборудования для работы в сетях 5G. По мнению американских сенаторов, которые выступили авторами законопроекта, китайские производители телекоммуникационного оборудования способны подрывать национальную безопасность США и безнаказанно похищать ценную информацию о гражданах страны. Представители китайского дипломатического ведомства в очередной раз упрекнули США в злоупотреблении понятием национальной безопасности для защиты интересов американских компаний и подавления конкурентов. В прошлом месяце был введён запрет на импорт в США телекоммуникационного оборудования Huawei, поэтому вероятные финансовые санкции являются лишь очередным шагом на пути к окончательному вытеснению китайского гиганта с американского рынка.

#huawei #санкции #сша #законопроект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC ещё не согласовала увеличение инвестиций в США с властями Тайваня
Arm ограничивает китайских клиентов в использовании современных процессорных архитектур
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
68
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
33
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Фантастические перекупы на Авито
20
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
55
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
191
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
31
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
2
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
13

Сейчас обсуждают

Игорь Терновой
13:01
Вышли, 7900XTX дешевле 4080 при аналогичной произ-ти в растеризации, в лучах проигрывает. Но лучи, имхо, не самый важный параметр, это лишь приятный бонус.
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
Аye
13:00
У нас в краснодарском крае сегодня 14 декабря первый раз за весь год снек пошёл
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
FelsheR-БАН100536
12:59
почему у вас национальный герой пидар, скажи плиз!)) Большего украина недостойна или что?
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Шеша жив!
12:59
а это уже уголовка на рабсии за за такие слова про путлера кстати, самое забавно то, что именно ватники положат конец режиму путлера
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Bernigan
12:59
У меня был такой, тяжёлый ход у него был
Велосипеды Кама из 90-х возвращаются - конвейер запущен
Аye
12:58
Да это вы тупые хохлы одно и то же Херсон Херсон, как будто других слов не знаете
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Артём Николаев
12:58
Чтоб признать, что это хорошо, можно сначала на аналогичную статистику посмотреть? Или мозг это признак пятой колонны?
Европа составила график собственного вымирания из-за санкций против России
Dmitry Mitry
12:58
Какие 90-ые? Они и в начале 80-х были. У меня в детстве такой был выпуска начала 80-х
Велосипеды Кама из 90-х возвращаются - конвейер запущен
cag
12:58
Чтоб пользоваться удобно было : файлы по порядку лежали и открывались, а также глюков меньше (зависаний при перемотке рассыпаний на квадраты).
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
Аye
12:57
А у тебя какой ганжубас, афганский? Сможешь мне корабль по avito доставке прислать, в коробке от видеокарты
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем