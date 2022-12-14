Чтобы полностью вытеснить с рынка.

Эстафету инициированных ещё президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) санкций против китайского гиганта Huawei Technologies с гордостью несут и нынешние власти США. Как сообщает Reuters, очередной законопроект предлагает отрезать Huawei от доступа к финансовой системе США. По сути, компания лишится возможности осуществлять свои операции через любые американские банки.

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Источник изображения: Reuters

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Мишенью этих санкций является не только Huawei Technologies, но и некоторые другие китайские производители оборудования для работы в сетях 5G. По мнению американских сенаторов, которые выступили авторами законопроекта, китайские производители телекоммуникационного оборудования способны подрывать национальную безопасность США и безнаказанно похищать ценную информацию о гражданах страны. Представители китайского дипломатического ведомства в очередной раз упрекнули США в злоупотреблении понятием национальной безопасности для защиты интересов американских компаний и подавления конкурентов. В прошлом месяце был введён запрет на импорт в США телекоммуникационного оборудования Huawei, поэтому вероятные финансовые санкции являются лишь очередным шагом на пути к окончательному вытеснению китайского гиганта с американского рынка.