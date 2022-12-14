На прошлой неделе стало известно, что TSMC увеличит вложения в строительство предприятий на территории штата Аризона с начальных $12 млрд до $40 млрд, втрое увеличит производственные мощности этого кластера, а также к 2026 году построит второе предприятие, способное выдавать 3-нм продукцию в дополнение к первому, которое начнёт выпускать 4-нм чипы в 2024 году.
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Как поясняет DigiTimes, с властями Тайваня данные изменения в планах TSMC до сих пор не согласованы, но это наверняка дело времени. Тем более, что представители местного правительства уже выражали свою поддержку стремлению TSMC вкладывать средства в зарубежные предприятия.
В политических кругах Тайваня, безусловно, нашлись паникёры, которые упрекали руководство TSMC в попытках вывести передовое производство чипов за пределы острова, но чиновники призвали толковать подобные действия в контексте расширения международного сотрудничества.