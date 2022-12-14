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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские регуляторы затягивают рассмотрение сделки Intel по поглощению Tower Semiconductor
Сроки согласования могут быть увеличены.
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Заявив некоторое время назад о намерениях купить израильского контрактного производителя Tower Semiconductor, корпорация Intel рассчитывала закрыть сделку в первом квартале следующего года. Источники со ссылкой на Dealreporter теперь сообщают, что китайские регуляторы не укладываются в отведённые им сроки с рассмотрением этой сделки на предмет нарушения местного антимонопольного законодательства.

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Источник изображения: Getty Images

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Intel и Tower Semiconductor, в свою очередь, запросили разрешение на увеличение сроков согласования сделки с китайскими антимонопольщиками, а те выдвинули свои дополнительные вопросы к участникам сделки. Последние пока не представляют, какие именно аспекты предстоящей сделки могут вызывать озабоченность китайских чиновников. За активы Tower компания Intel должна выложить $5,4 млрд, как ожидается, эта сделка поможет ей получить специалистов с опытом взаимодействия с клиентами в сфере контрактного производства чипов, поскольку процессорному гиганту предстоит развивать профильное направление бизнеса.

#intel #полупроводники #китай #сделка #tower semiconductor #антимонопольщики
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