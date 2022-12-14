Покупка Илоном Маском (Elon Musk) активов Twitter в конце октября оставила компанию с долговыми обязательствами на общую сумму $13 млрд, причём $3 млрд из них не были ничем обеспечены. После того, как новый глава компании прозрачно намекнул на отсутствие у него намерений реструктурировать часть долга под залог акций Tesla, кредиторы Twitter задумались о необходимости списания в качестве убытков некоторой части этих долговых обязательств, как поясняет Reuters.
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По предварительным оценкам, группа банков, которая предоставила Twitter соответствующий кредит, рассчитывает списать до 20% его обеспеченной части — то есть, примерно $2 млрд. Убытки будут распределены не только между участниками банковского синдиката, но и между их подразделениями, чтобы исключить существенное влияние этих потерь на прибыль участвующих финансовых организаций. Кроме того, списание будет происходить в несколько этапов. По другим оценкам, в качестве убытков будут списаны до 5-10% обеспеченной части долга.
Что будет с оставшимися $3 млрд, пока сказать сложно. Попытки продать долговые обязательства другим участникам финансового рынка в текущих условиях, по некоторым данным, позволили бы кредиторам Twitter выручить не более 60 центов с каждого доллара, и в итоге всё равно привели бы к многомиллиардным потерям. Участники банковского синдиката выжидают момента, когда конъюнктура долгового рынка улучшится, чтобы реализовать обязательства Twitter на более выгодных условиях. Похоже, ожидание в любом случае обернётся для них финансовыми потерями.