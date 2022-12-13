Компанию тянет на дно наследие гибридов.

По информации Reuters, к началу следующего года крупнейший автопроизводитель мира поделится обновлённым планом экспансии бизнеса в сегменте электромобилей со своими ключевыми производственными партнёрами. Корпорация Toyota Motor, как известно, до сих пор выступает за популяризацию гибридов и использование водорода в качестве источника энергии, а развитию аккумуляторного автотранспорта уделяет минимум внимания.

реклама

Источник изображения: Reuters

Ранее уже сообщалось, что к середине десятилетия Toyota рассчитывала представить около 30 моделей электромобилей, для чего на развитие соответствующей платформы планировалось потратить $30 млрд. Обновлённый план, как сообщают анонимные источники, подразумевает отказ от части проектов, над которыми Toyota уже начала работу, а также переход от унифицированной с гибридами платформы e-TNGA на более специализированную для выпуска электромобилей. Последние должны стать более конкурентоспособными на фоне продукции той же Tesla и многочисленных китайских автопроизводителей.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -21000р на RTX 4080 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Предполагается, что Toyota уже прорабатывает с партнёрами некоторые идеи по совершенствованию отдельных узлов и систем аккумуляторных электромобилей. Компания Denso, в частности, может разработать для основного заказчика силовые компоненты нового типа, которые позволяют быстрее восполнять заряд тягового аккумулятора, а в сотрудничестве с Aisin создаются более эффективные системы охлаждения и обогрева, учитывающие специфику батарейных электромобилей. Aisin также разрабатывает элементы силовой установки для будущих моделей Toyota.