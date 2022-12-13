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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota готовится обнародовать новый план по захвату рынка электромобилей
Компанию тянет на дно наследие гибридов.
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По информации Reuters, к началу следующего года крупнейший автопроизводитель мира поделится обновлённым планом экспансии бизнеса в сегменте электромобилей со своими ключевыми производственными партнёрами. Корпорация Toyota Motor, как известно, до сих пор выступает за популяризацию гибридов и использование водорода в качестве источника энергии, а развитию аккумуляторного автотранспорта уделяет минимум внимания.

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Источник изображения: Reuters

Ранее уже сообщалось, что к середине десятилетия Toyota рассчитывала представить около 30 моделей электромобилей, для чего на развитие соответствующей платформы планировалось потратить $30 млрд. Обновлённый план, как сообщают анонимные источники, подразумевает отказ от части проектов, над которыми Toyota уже начала работу, а также переход от унифицированной с гибридами платформы e-TNGA на более специализированную для выпуска электромобилей. Последние должны стать более конкурентоспособными на фоне продукции той же Tesla и многочисленных китайских автопроизводителей.

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Предполагается, что Toyota уже прорабатывает с партнёрами некоторые идеи по совершенствованию отдельных узлов и систем аккумуляторных электромобилей. Компания Denso, в частности, может разработать для основного заказчика силовые компоненты нового типа, которые позволяют быстрее восполнять заряд тягового аккумулятора, а в сотрудничестве с Aisin создаются более эффективные системы охлаждения и обогрева, учитывающие специфику батарейных электромобилей. Aisin также разрабатывает элементы силовой установки для будущих моделей Toyota.

#электромобили #toyota
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