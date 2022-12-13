США это поняли заранее и приняли соответствующие меры.

Как сообщает DigiTimes со ссылкой на высказывание китайских источников, знакомых с общеполитическим вектором руководства страны, власти КНР в целом были готовы расширять сотрудничество с Южной Кореей, но усиление американских санкций вряд ли сделает это возможным. В отличие от Японии и Нидерландов, Южная Корея не производит литографическое оборудование, которое может быть востребовано в Китае, но экономические связи двух стран весьма сильны.

реклама

Источник изображения: AFP

Во-первых, в Китае расположены крупнейшие предприятия Samsung и SK hynix по производству микросхем памяти, и обеим компаниям даже пришлось запросить в США отсрочку на введение запрета на поставку оборудования в КНР сроком на один год, чтобы не нарушить собственных планов по модернизации китайских предприятий.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -21000р на RTX 4080 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Во-вторых, Китай является крупным рынком сбыта полупроводниковой продукции корейского происхождения. Для корейских автопроизводителей важен доступ к китайскому сырью для производства тяговых аккумуляторов. В КНР хоть и не добывается весь перечень необходимых для выпуска литиевых аккумуляторов минералов, налажена их переработка в существенных объёмах. Требования США к властям Южной Кореи примкнуть к антикитайскому лагерю не самым благоприятным образом скажутся на экономике страны.