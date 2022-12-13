Как сообщает DigiTimes со ссылкой на высказывание китайских источников, знакомых с общеполитическим вектором руководства страны, власти КНР в целом были готовы расширять сотрудничество с Южной Кореей, но усиление американских санкций вряд ли сделает это возможным. В отличие от Японии и Нидерландов, Южная Корея не производит литографическое оборудование, которое может быть востребовано в Китае, но экономические связи двух стран весьма сильны.
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Во-первых, в Китае расположены крупнейшие предприятия Samsung и SK hynix по производству микросхем памяти, и обеим компаниям даже пришлось запросить в США отсрочку на введение запрета на поставку оборудования в КНР сроком на один год, чтобы не нарушить собственных планов по модернизации китайских предприятий.
Во-вторых, Китай является крупным рынком сбыта полупроводниковой продукции корейского происхождения. Для корейских автопроизводителей важен доступ к китайскому сырью для производства тяговых аккумуляторов. В КНР хоть и не добывается весь перечень необходимых для выпуска литиевых аккумуляторов минералов, налажена их переработка в существенных объёмах. Требования США к властям Южной Кореи примкнуть к антикитайскому лагерю не самым благоприятным образом скажутся на экономике страны.