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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Microsoft станет обладателем 4% акций Лондонской фондовой биржи
Сделка будет закрыта в следующем квартале.
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По информации Reuters, корпорация Microsoft заключила с Лондонской фондовой биржей сделку на 10 лет, в рамках которой британская сторона будет использовать облачную инфраструктуру Microsoft Cloud и выплатит ей не менее $2,8 млрд в течение этого срока. Американская корпорация, в свою очередь, купит 4% акций Лондонской фондовой биржи у Blackstone и Thomson Reuters.

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Источник изображения: Reuters

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В облачную инфраструктуру Microsoft будут перенесены информационные ресурсы не только биржи, но и перешедшей под её контроль Refinitiv. Корпорация Microsoft попутно обеспечит интеграцию информационных систем, используемых сотрудниками биржи, в свою фирменную инфраструктуру. Сделку планируется завершить в первом квартале 2023 года.

#microsoft #инвестиции #биржа #облачные сервисы
1
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Яяяяяяяя Бббббб
13:50
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У меня никогда в жизни не было intel. Вообще пофигу что там у него какие там ядра у него, какие там инструкции, главное чтобы соловьёва показал
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Яяяяяяяя Бббббб
13:46
а я где-то говорю, что это было бы хорошо? Я говорю лишь о том, что новый й3 за 200 долларей я бы в любом случае не купил, зачем он нужен, если подобные камни и так были выпущены 10-11 лет назад? И си...
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ACDCOVER
13:46
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no_fate
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6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
REY_B_
13:44
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