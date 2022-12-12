По информации Reuters, корпорация Microsoft заключила с Лондонской фондовой биржей сделку на 10 лет, в рамках которой британская сторона будет использовать облачную инфраструктуру Microsoft Cloud и выплатит ей не менее $2,8 млрд в течение этого срока. Американская корпорация, в свою очередь, купит 4% акций Лондонской фондовой биржи у Blackstone и Thomson Reuters.
реклама
В облачную инфраструктуру Microsoft будут перенесены информационные ресурсы не только биржи, но и перешедшей под её контроль Refinitiv. Корпорация Microsoft попутно обеспечит интеграцию информационных систем, используемых сотрудниками биржи, в свою фирменную инфраструктуру. Сделку планируется завершить в первом квартале 2023 года.