В текущем квартале, как ожидает руководство TSMC, выручка компании останется на уровне предыдущего, хотя в её структуре и произойдёт некоторые конъюнктурные изменения. Ещё в октябре компания сообщила о снижении спроса на 7-нм изделия, и теперь издание DigiTimes прогнозирует сохранение данной тенденции и в первом квартале 2023 года. Выручка TSMC в итоге может последовательно сократиться на 10-15%, а количество заказов в первом полугодии тоже уменьшится.
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В части производства 7-нм чипов динамика будет ещё более удручающей. Например, степень загрузки профильных производственных линий в первом квартале снизится до уровня ниже 50%. Соответственно, нельзя исключать, что доля выручки TSMC, получаемой от реализации 7-нм изделий, по итогам первого квартала следующего года сократится. В какой степени это сможет компенсировать ожидаемое повышение цен на услуги TSMC, пока сказать сложно.