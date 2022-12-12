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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC в первом квартале может сократиться на 15%
А степень загрузки линий по выпуску 7-нм продукции опустится ниже 50%.
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В текущем квартале, как ожидает руководство TSMC, выручка компании останется на уровне предыдущего, хотя в её структуре и произойдёт некоторые конъюнктурные изменения. Ещё в октябре компания сообщила о снижении спроса на 7-нм изделия, и теперь издание DigiTimes прогнозирует сохранение данной тенденции и в первом квартале 2023 года. Выручка TSMC в итоге может последовательно сократиться на 10-15%, а количество заказов в первом полугодии тоже уменьшится.

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Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В части производства 7-нм чипов динамика будет ещё более удручающей. Например, степень загрузки профильных производственных линий в первом квартале снизится до уровня ниже 50%. Соответственно, нельзя исключать, что доля выручки TSMC, получаемой от реализации 7-нм изделий, по итогам первого квартала следующего года сократится. В какой степени это сможет компенсировать ожидаемое повышение цен на услуги TSMC, пока сказать сложно.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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