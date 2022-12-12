Вслед за Нидерландами.

Как сообщает Japan Times со ссылкой на осведомлённые источники, в прошлую пятницу министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) обратилась по телефону к японскому министру промышленности Ясутоси Нисимуре (Yasutoshi Nishimura) с просьбой способствовать реализации экспортных ограничений против Китая, которые помешали бы последней из стран выпускать передовые полупроводниковые компоненты.

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Источник изображения: KYODO

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Выбор будущего союзника со стороны властей США в этом случае нельзя назвать случайным. Как и в Нидерландах, в Японии существует производство современного литографического оборудования. Если бы США полагались бы только на санкции, применимые к продукции американских поставщиков оборудования, то китайские компании могли получать необходимое оборудование из Нидерландов и Японии. Чтобы полностью перекрыть поставки в Китай, власти США теперь пытаются заручиться поддержкой у властей указанных двух стран.