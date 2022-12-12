Но эталонных будет выпущено не более 30 000 штук.

Очередными доказательствами того, что Игорь слаб, стали откровения бывшего редактора сайта Hard OCP Кайла Беннетта (Kyle Bennett), который попытался развеять опасения по поводу дефицита видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX в первые недели после начала продаж. По словам источника, в течение четвёртого квартала будет отгружено более 200 тысяч видеокарт обеих моделей.

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Источник изображения: AMD

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Из этого количества не менее 30 000 видеокарт эталонного дизайна будут доступны в магазинах в первый день начала продаж. Конечно, немецкий источник описывал ситуацию в Европе, Африке и Ближнем Востоке, которым достанется не более 10 000 видеокарт, но этими регионами мировой рынок не ограничивается, поэтому совокупный размер дебютной партии вполне может ограничиться 30 000 экземпляров. Впрочем, речь идёт о видеокартах эталонного дизайна, и партнёры AMD до конца квартала должны поставить ещё десятки тысяч видеокарт собственного дизайна.