Очередными доказательствами того, что Игорь слаб, стали откровения бывшего редактора сайта Hard OCP Кайла Беннетта (Kyle Bennett), который попытался развеять опасения по поводу дефицита видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX в первые недели после начала продаж. По словам источника, в течение четвёртого квартала будет отгружено более 200 тысяч видеокарт обеих моделей.
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Из этого количества не менее 30 000 видеокарт эталонного дизайна будут доступны в магазинах в первый день начала продаж. Конечно, немецкий источник описывал ситуацию в Европе, Африке и Ближнем Востоке, которым достанется не более 10 000 видеокарт, но этими регионами мировой рынок не ограничивается, поэтому совокупный размер дебютной партии вполне может ограничиться 30 000 экземпляров. Впрочем, речь идёт о видеокартах эталонного дизайна, и партнёры AMD до конца квартала должны поставить ещё десятки тысяч видеокарт собственного дизайна.