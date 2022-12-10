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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple и Ericsson удалось договориться о продлении лицензионного соглашения
Попытка сбить цену, по всей видимости, либо удалась, либо нет.
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Ещё в 2015 году шведская компания Ericsson заключила с Apple лицензионное соглашение, позволяющее последней использовать ряд технологий, имеющих отношение к передаче информации в беспроводных сетях, включая и поколение 5G. К прошлой зиме срок действия первичного соглашения истёк, и попытка договориться о его продлении на новых условиях привела стороны в суд, поскольку Apple пыталась снизить расходы на лицензионные отчисления, а Ericsson не хотела уступать, как поясняет Reuters.

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Источник изображения: Ericsson

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На этой неделе компании сообщили о заключении нового многолетнего соглашения о перекрёстном лицензировании, по условиям которого Apple получила доступ к запатентованным разработкам Ericsson, причём не только в сфере технологий передачи информации в сотовых сетях. Попутно были отозваны судебные иски и прекращён спор между компаниями. На каких именно условиях им удалось договориться, не уточняется. Ericsson в текущем квартале рассчитывает получить в виде лицензионных отчислений до $578 млн, хотя очевидно, что Apple не является её единственным лицензиатом.

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