Компания была основана выходцами из Tesla.

Долгие годы компания Tesla оставалась убыточной, но в итоге Илон Маск (Elon Musk) смог подобрать такое сочетание объёмов производства и нормы прибыли, которое позволило компании выйти на безубыточность и получать достаточно средств для своего интенсивного развития без активного привлечения заёмного капитала. Оставаясь крупнейшим производителем электромобилей в мире, Tesla позволяет своему генеральному директору то и дело претендовать на звание богатейшего человека в мире.

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При этом миллиардер не упускает возможности выступить с критикой в адрес операционной деятельности конкурентов. Как поясняет Electrek, на этой неделе Илон Маск уже не первый раз заявил, что компания Lucid Motors не сможет долго существовать при текущем положении дел. В третьем квартале она располагала 37 000 заказов на свои электромобили, но к четвёртому их количество сократилось до 34 000. При этом пока компания способна выпускать лишь не более 2000 электрических седанов Lucid Air в квартал.

Источник изображения: Lucid Motors

Хуже всего, что бизнес продолжает оставаться убыточным. Выручка от реализации 2000 выпущенных машин в прошлом квартале приблизилась к $195 млн, но затраты на их выпуск достигли почти $500 млн. По итогам текущего года Lucid сможет выпустить не более 7000 электромобилей. Подобные проблемы свойственны многим начинающим автопроизводителям, и тот же Илон Маск уже высказывал критику в адрес компании Rivian, которая испытывает проблемы с масштабированием производства электрических пикапов и кроссоверов.

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Впрочем, основанная выходцами из Tesla компания Lucid Motors сможет достаточно долго держаться на плаву, даже если выпуск электромобилей продолжит приносить ей убытки. Запасы денежных средств достигают $3 млрд, а инвестициями в капитал компании активно интересуются власти Саудовской Аравии, которые хотели бы не только закупать электромобили марки в значительных количествах, но и локализовать их производство у себя в стране.