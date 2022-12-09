А вот рынок ноутбуков по итогам года просядет на 20%.

Аналитики DigiTimes Research не стали дожидаться конца года, чтобы опубликовать свои прогнозы по динамике рынка ноутбуков и настольных систем. В последнем случае, подчеркнём, речь идёт о рынке готовых компьютеров, до 12,8% которого по итогам года вообще сформируют решения моноблочного типа, объединяющие монитор и прочую начинку компьютера, обычно заимствованную по компонентной базе у ноутбуков.

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Источник изображения: DigiTimes Asia

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Пика объёмы реализации настольных ПК, по данным аналитиков, достигли во втором квартале этого года (24,3 млн), а затем они постоянно снижались, чтобы по итогам четвёртого квартала ограничиться 19,2 млн экземпляров. Всего в этом году будет реализовано 86,4 млн настольных ПК, что на 11% меньше итогов 2021 года и на 10,9% меньше итогов 2019 года, который принято использовать для сравнения в тех случаях, когда не нужно учитывать влияние пандемии. Впрочем, в следующем году рынок настольных ПК сократится всего на 2,1% до 84,6 млн штук, так что можно будет говорить о некоторой стабилизации. По данным источника, в текущем году спрос на настольные ПК во многом поддерживался корпоративными покупателями, но к четвёртому кварталу этот фактор перестал работать и объёмы реализации последовательно упали на 11,7% из-за накопившихся складских излишков.