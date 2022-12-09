Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Падение объёмов реализации настольных ПК в этом году ограничит сохраняющийся спрос в корпоративном сегменте
А вот рынок ноутбуков по итогам года просядет на 20%.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Аналитики DigiTimes Research не стали дожидаться конца года, чтобы опубликовать свои прогнозы по динамике рынка ноутбуков и настольных систем. В последнем случае, подчеркнём, речь идёт о рынке готовых компьютеров, до 12,8% которого по итогам года вообще сформируют решения моноблочного типа, объединяющие монитор и прочую начинку компьютера, обычно заимствованную по компонентной базе у ноутбуков.

реклама

Источник изображения: DigiTimes Asia

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Пика объёмы реализации настольных ПК, по данным аналитиков, достигли во втором квартале этого года (24,3 млн), а затем они постоянно снижались, чтобы по итогам четвёртого квартала ограничиться 19,2 млн экземпляров. Всего в этом году будет реализовано 86,4 млн настольных ПК, что на 11% меньше итогов 2021 года и на 10,9% меньше итогов 2019 года, который принято использовать для сравнения в тех случаях, когда не нужно учитывать влияние пандемии. Впрочем, в следующем году рынок настольных ПК сократится всего на 2,1% до 84,6 млн штук, так что можно будет говорить о некоторой стабилизации. По данным источника, в текущем году спрос на настольные ПК во многом поддерживался корпоративными покупателями, но к четвёртому кварталу этот фактор перестал работать и объёмы реализации последовательно упали на 11,7% из-за накопившихся складских излишков.

#аналитика #компьютерный рынок
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Объёмы производства Apple iPhone в этом полугодии могут сократиться на 16 млн штук
За четыре года AMD удвоила свою долю на рынке x86-совместимых процессоров
TSMC удалось увеличить ноябрьскую выручку в полтора раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
13
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
81
Кем был на самом деле Виктор Бут
87
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Главные игры декабря 2022 года
23
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
15
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
102
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
59
Сюжет Borderlands 2 - краткий пересказ
6
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
4

Сейчас обсуждают

Козак Турчинов
12:48
тогда тебе не нужна 7900
RX 7900 XT за $900 в тестах обогнала RTX 4080 за $1 200
Козак Турчинов
12:48
всем современным геймерам, агрессивный школьник.я вот на RXе прошел Re8 и кайфанул. И современной игровой индустрии т.к это облегчает работу дизайнерам. Особенно ржачно брать карту за косарь баксов(10...
RX 7900 XT за $900 в тестах обогнала RTX 4080 за $1 200
Mikhail Ssss
12:46
верь дальше в сказки, с таких лопухов, как ты, можно только поржать.
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
BPretender
12:46
Ведро желудей клоуну выше!
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
BPretender
12:45
У меня справка есть, меня в армию не возмут
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
Козак Турчинов
12:44
"Такого результата точно никто не ожидал." ну спросите у фанбоев амд что они ожидали.... у них 7900 догоняет 4090
RX 7900 XT за $900 в тестах обогнала RTX 4080 за $1 200
3000kyky Sakh
12:42
Омг. Вы гений! )
Глава Redmi предрекает исчезновение игровых телефонов из-за их бессмысленности
Евгений Шрайнер
12:40
Имхо важно не только имеющее я, но и производственные мощности. По этому Китай вполне бы разместил на втором месте, так как если будет нужно он нарастить быстро и сильно. И вполне сможет наращивать ко...
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
Иван Романов
12:40
у русских в друзьях немцы могут быть ток в одной позе- висящие на веревочке которая завязана на шеи немчуры одним концом а другим к перекладинке)
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
Артём Николаев
12:38
Всё будут решать объёмы. В Европу уходила половина экспорта, >100 млн тонн. Найдётся ли кому ещё их продавать (в азии рынки уже тоже попилены) - большой вопрос.
Россия становится основным поставщиком нефти в Индию, и ценовой диктат Запада этому не помешает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем