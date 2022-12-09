Samsung и Oppo стали крупнейшими лицензиатами.

Американские санкции поэтапно существенно ограничили китайскую компанию Huawei Technologies в возможностях не только продавать оборудование для сетей 5G, но и выпускать компоненты для любых устройств с поддержкой таких сетей. По словам Nikkei Asian Review, в такой ситуации Huawei пытается использовать свой патентный потенциал хотя бы в форме лицензирования собственных разработок сторонним компаниям.

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Источник изображения: Reuters

Доступ к технологиям Huawei в сфере сетей 5G впервые получила конкурирующая южнокорейская компания Samsung Electronics, а также китайский производитель смартфонов Oppo, с которым было заключено соглашение о перекрёстном лицензировании. Другими словами, от Oppo компания Huawei тоже сможет перенять какие-то ноу-хау. Часть переданных Oppo разработок Huawei имеет отношение к интерфейсу Wi-Fi, а также технологиям обработки и передачи аудио и видео. В общей сложности, у Huawei имеются соглашения о перекрёстном лицензировании с 20 компаниями, включая зарубежные. Samsung является самым крупным клиентом Huawei среди зарубежных компаний, а Oppo занимает аналогичный пост среди китайских.

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Сумма контрактов не уточняется, но в период с 2019 по 2021 годы выручка Huawei от патентных отчислений выросла с $1,2 до $1,3 млрд, и эта тенденция сохраняется. Другими словами, эти контракты не могут компенсировать потерю прямого доступа Huawei к рынкам, но они хотя бы частично позволяют оправдать затраты на исследования и разработки. В конце прошлого года китайский гигант около 55% своего штата специалистов определял как ответственных за исследования и разработки, а в абсолютном выражении численность команды достигала внушительных 107 000 человек.