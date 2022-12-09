По неофициальным данным, основные кредиторы, которые финансировали сделку Илона Маска (Elon Musk) по покупке активов Twitter, собираются реструктурировать часть долга на общую сумму $13 млрд за счёт выдачи нового кредита под более низкий процент, но на условиях залога принадлежащих Маску акций компании Tesla. Как подчёркивает Reuters, сам Илон Маск на страницах Twitter призвал с осторожностью подходить к подобным идеям.
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По его словам, когда существуют макроэкономические риски, в общем случае имеет смысл избегать получения кредитов под залог акций, поскольку поведение последних часто никак не связано с долгосрочным потенциалом самой компании-эмитента. Хотя в этих комментариях никак не упоминалась Tesla, можно предположить, что Илон Маск имел в виду именно её. Финансирование сделки с Twitter, бюджет которой оценивается более чем в $44 млрд, осуществлялось преимущественно за счёт привлечения средств сторонних инвесторов и собственных ресурсов Маска, и только $13 млрд было сформировано за счёт кредита, который сейчас «повешен» на саму Twitter.