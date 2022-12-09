Предприятие по выпуску iPhone возвращается к нормальному режиму работы.

Как стало известно агентству Reuters накануне, длившийся 56 дней локдаун на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу был снят на этой неделе. До сих пор предприятие по сборке iPhone вынуждено было функционировать в замкнутом режиме, не разрешая сотрудникам покидать территорию кампуса и полноценно пользоваться общественными местами вроде кафетериев. Условия содержания не устраивали многих рабочих, в результате чего десятки тысяч из них покинули территорию кампуса после массовых беспорядков и протестов.

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Источник изображения: Foxconn

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Теперь Foxconn рассчитывает восстановить полноценную работу предприятия к концу этого месяца или началу следующего. Потери от всех перечисленных выше событий только в ноябре оцениваются в несколько миллионов не выпущенных экземпляров iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но все эти оценки носят неофициальный характер. По слухам, на решение китайских властей снять локдаун пытался повлиять основатель Foxconn Терри Гоу (Terry Gou), который более месяца назад обратился к ним с письмом, в котором рассказал об угрозе потери позиций Китая в качестве ведущего поставщика электронных устройств в результате реализации политики нулевой терпимости к COVID-19.