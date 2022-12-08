Уборка будет простой, а ваши руки чистыми

Ручные пылесосы сочетают простоту использование, удобство и высокую мощность. При этом они могут похвастать высокой маневренностью, а отсутствие шнуров позволяет быстро перемещаться из одной комнаты в другую. И всё же, несмотря на всё это владельцы продолжают сталкиваться с пылью и мусором, что вызывает неприятные ощущения и может привести к проблемам со здоровьем. Так, когда вы открываете крышку пылесборника, то выпускаете наружу пылевых клещей и неприятный запах, ну а избежать контакта с руками и вовсе сложно. Если оставить мусор в пылесосе надолго, то там может появиться плесень или опасные бактерии. После очистки мешок нужно промыть, а фильтры просушить, что растягивает удовольствие как минимум на полчаса. Ну а если вы предпочитаете игнорировать влажные процедуры, то со временем начнёте чувствовать запах пыли, прорывающийся наружу. Словом, технология далека от идеала.Пожалуй, появился кандидат, способный решить эти и многие проблемы.представляет собой самоочищающийся беспроводной пылесос, который не только упрощает уборку в доме, но и делает процесс безопасным, сохраняя в чистоте руки своего владельца. Пылесос поставляется со сменным мешком, который позволяет забыть о перечисленных выше неудобствах. Прежде всего мешок не пропускает пыль наружу, поскольку выполнен из плотного нетканого материала. Всё находящееся внутри будет надёжно изолировано, а значит никакой пыли и аллергенов со вторичным загрязнением во время очистки не произойдёт. Когда мешок окажется переполнен, нужно всего лишь отстегнуть его от пылесоса, при этом конструкция выполнена таким образом, что ни одна пылинка не попадёт в вашу комнату. Внутри находится несколько слоёв, а эффективность фильтрации достигает 99.9%. В итоге тройная система защиты позволяет избежать появления всех традиционных проблем, устраняя бактерии, вторичное загрязнение во время очистки, автоматически закрывая доступ к мусору внутри мешка.Одна из особенностей Redroad 17MAX состоит в том, что он легко обходит проблему снижения мощности по мере заполнения мешка. Это значит, что вы сможете продолжать уборку даже тогда, когда в мешке останется совсем мало места, не теряя мощности всасывания. Если вы уже начали думать о том, сколько денег придётся потратить на сменные мешки, то не стоит переживать, ведь в комплекте идёт 29 дополнительных мешков, которые рассчитаны на 3 года работы пылесоса. На самом деле только одним мешком инновации Redroad 17MAX не ограничиваются. Так, он получил двойную роликовую щётку для пола и ковров, а мощность достигает 26 500 Па. Конструкция выполнена таким образом, что пыль не скапливается по углам, а при желании можно выдвинуть щетинки, что позволит захватывать мусор даже с мягкого ковра с глубоким ворсом.Двойная конструкция с тремя HEPA-фильтрами не оставит шансы мусору и способна абсорбировать частицы размером 0.1 мкм. В комплекте есть медицинский фильтр, с активированным углём, которые освежает воздух и убирает неприятные запахи. Всё это производит не больше 60 ДБ шума, за счёт продвинутой системы, которая снижает вибрацию и делает Redroad 17 MAX тихим даже на максимальной мощности. Кроме двойных роликовых щёток в комплекте можно найти ещё 6 дополнительных аксессуаров. К примеру, плоский всасыватель с подсветкой, щёткой для захвата клещей, мягкой щёткой, специальным изгибом, щёткой 2-в-1 настенным кронштейном и другими. Не обязательно использовать все щётки, ведь многие из них решают узкоспециализированные задачи. Например, плоская щётка с подсветкой подходит для очистки детской коляски, а также тёмных углов, где требуется больше света.Убирать квартиру с помощью Redroad 17 MAX гораздо проще, чем обычными пылесосами. Дополнительное удобство обеспечивает вращающаяся на 360 градусов головка щётки, ну а при необходимости вы можете промыть фильтр и другие аксессуары. Вся важная информация находится на жидкокристаллическом дисплее, где можно увидеть состояние пылесоса, а также уведомления о неисправностях или замене мешка для мусора. Там же можно переключить язык управления, а если у вас ещё остались вопросы, или вы уже хотите купить новинку, тоотражает инновации, которые происходят вокруг нас, делая нашу жизнь лучше.