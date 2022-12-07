Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) своё выступление на конференции Arete по просьбе ведущего частично посвятил рассказу об успехах компании в увеличении своей рыночной доли за время присутствия процессоров с архитектурой Zen на рынке. По крайней мере, за четыре последних года компании удалось добиться на этом направлении существенных успехов, как подчеркнул представитель AMD.
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Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров в целом в натуральном выражении выросла за четыре года с 14 до 30%, а в показателях выручки она выросла сразу в четыре раза, с 6 до 25%. Если рассматривать серверный сегмент в отдельности, то в 2018 году процессоры AMD занимали на нём не более 3%, а к текущему моменту доля выросла до 18% в натуральном выражении. В показателях выручки она и вовсе достигла 28%, и компания весьма комфортно чувствует себя в среднем и верхнем ценовых диапазонах процессорного рынка, как пояснил Марк Пейпермастер.