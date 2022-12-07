А в показателях выручки даже учетверила.

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) своё выступление на конференции Arete по просьбе ведущего частично посвятил рассказу об успехах компании в увеличении своей рыночной доли за время присутствия процессоров с архитектурой Zen на рынке. По крайней мере, за четыре последних года компании удалось добиться на этом направлении существенных успехов, как подчеркнул представитель AMD.

реклама

Между иллюстрацией, заголовком и содержанием публикации нет никакой связи. Источник изображения: AMD

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров в целом в натуральном выражении выросла за четыре года с 14 до 30%, а в показателях выручки она выросла сразу в четыре раза, с 6 до 25%. Если рассматривать серверный сегмент в отдельности, то в 2018 году процессоры AMD занимали на нём не более 3%, а к текущему моменту доля выросла до 18% в натуральном выражении. В показателях выручки она и вовсе достигла 28%, и компания весьма комфортно чувствует себя в среднем и верхнем ценовых диапазонах процессорного рынка, как пояснил Марк Пейпермастер.