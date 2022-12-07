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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская Murata стремится организовать в Китае выпуск конденсаторов по полному циклу
На случай, если санкции усугубятся.
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
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i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Хотя основная часть публикации Bloomberg была посвящена рассуждениям президента Murata Manufacturing на тему снижения спроса на смартфоны, нам бы хотелось выделить другую её часть, в которой рассказывается об усилиях этой японской компании по укреплению «китайского технологического суверенитета».

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Источник изображения: Murata

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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Как выясняется, этот крупнейший в мире производитель конденсаторов реализует в Китае эксперимент по созданию производственной линии, позволяющей выпускать определённый ассортимент конденсаторов без использования импортных материалов и комплектующих. В условиях, когда импорт многих электронных элементов в КНР планомерно ограничивается США, подобные инициативы вполне могут быть полезны как китайским компаниям, так и их внешнеторговым партнёрам. Впрочем, передовую технологию Murata поставлять в Китай всё равно не спешит, опасаясь промышленного шпионажа.

#полупроводники #китай #санкции #япония #murata
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