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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель TSMC заявил, что идеи глобализации и свободной торговли почти мертвы
И они не имеют шансов ожить.
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По информации Nikkei Asian Review, на церемонии в Аризоне 91-летний основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) не стал скрывать своего волнения по поводу происходящих на строительной площадке событий. Компания приступила к монтажу оборудования в построенных цехах предприятия, которое к 2024 году начнёт выпускать 4-нм чипы для местных заказчиков. Заодно он напомнил, что данное предприятие TSMC нельзя считать первым, построенным компанией на территории США.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Ещё в 1995 году в штате Вашингтон появилось небольшое предприятие TSMC, которое в последующие годы сосредоточилась на обслуживании заказов, подразумевающих использование довольно зрелой литографии, да и масштабы выпуска продукции нельзя было назвать крупными. Тогда компания столкнулась с высокими затратами, дефицитом кадров и просто культурными противоречиями между Тайванем и США. Всё это позволило ей извлечь определённые уроки, которые помогли построить современное предприятие в Аризоне к концу этого года. Проведя в США многие годы, Моррис Чан давно мечтал о появлении в стране более современного и крупного предприятия, и теперь его мечта сбывается.

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За прошедшие двадцать семь лет с момента появления первого предприятия TSMC в США многое изменилось в этом мире, как признался основатель компании. По его словам, почти полностью изжили себя идеи глобализации и свободной торговли. Многие люди считают, что они вернутся, но сам Моррис Чан в это не верит. Он добавил, что при реализации нового проекта TSMC в США уже миновал первый «романтический период», и теперь предстоит много работать.

#полупроводники #tsmc #сша #аризона
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