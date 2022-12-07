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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Законодатели поняли, что дальнейшее усиление санкций против Китая навредит инфраструктуре США
Запрет на импорт продукции SMIC отсрочен и сделан более избирательным.
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По информации Reuters, выступившие недавно с инициативой дополнительного ограничения доступа продукции отдельных китайских компаний на рынок США сенаторы вынуждены были прислушаться к жалобам делового сообщества и внести важные поправки к изменениям в правилах импорта соответствующей продукции на местный рынок.

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Напомним, ранее предполагалось немедленно запретить американским правительственным структурам и их подрядчикам закупать и использовать оборудование, произведённое в Китае определёнными компаниями, среди которых упоминались SMIC, YMTC и CXMT. Теперь сроки введения ограничений отодвинуты на пять лет, поскольку участники рынка государственных закупок дали законодателям понять, что моментальное введение запрета обрушило бы цепочки поставок.

Источник изображения: Reuters

Теперь парламентарии считают, что за пять лет в США будет создана цепочка поставок компонентов, минующая продукцию перечисленных китайских компаний, которые местные власти считают сотрудничающими с властями КНР, а потому неблагонадёжными. Всё дополнительно усложняется тем, что отследить продукцию SMIC до конечного электронного устройства крайне проблематично в силу частого отсутствия каких-либо маркировок на чипах.

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Новая редакция поправок к правилам контроля ограничивает и спектр сфер применения, для которых нововведения начнут работать через пять лет. От поголовного запрета импорта указанных чипов власти США отказываются в пользу более избирательного. Теперь всё сведено только к контролю за компонентной базой в критически важных областях вроде систем видеонаблюдения и телекоммуникации, а также оборудовании военного назначения.

#полупроводники #санкции #сша #smic
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