По информации Reuters, выступившие недавно с инициативой дополнительного ограничения доступа продукции отдельных китайских компаний на рынок США сенаторы вынуждены были прислушаться к жалобам делового сообщества и внести важные поправки к изменениям в правилах импорта соответствующей продукции на местный рынок.
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Напомним, ранее предполагалось немедленно запретить американским правительственным структурам и их подрядчикам закупать и использовать оборудование, произведённое в Китае определёнными компаниями, среди которых упоминались SMIC, YMTC и CXMT. Теперь сроки введения ограничений отодвинуты на пять лет, поскольку участники рынка государственных закупок дали законодателям понять, что моментальное введение запрета обрушило бы цепочки поставок.
Теперь парламентарии считают, что за пять лет в США будет создана цепочка поставок компонентов, минующая продукцию перечисленных китайских компаний, которые местные власти считают сотрудничающими с властями КНР, а потому неблагонадёжными. Всё дополнительно усложняется тем, что отследить продукцию SMIC до конечного электронного устройства крайне проблематично в силу частого отсутствия каких-либо маркировок на чипах.
Новая редакция поправок к правилам контроля ограничивает и спектр сфер применения, для которых нововведения начнут работать через пять лет. От поголовного запрета импорта указанных чипов власти США отказываются в пользу более избирательного. Теперь всё сведено только к контролю за компонентной базой в критически важных областях вроде систем видеонаблюдения и телекоммуникации, а также оборудовании военного назначения.