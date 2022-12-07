Новый владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) после покупки компании в конце октября не только много времени проводит в штаб-квартире в Сан-Франциско, но и невольно подталкивал к этому своих подчинённых. Некоторые из них даже делились снимками обстановки в офисе, где они ночевали в спальных мешках на полу. При этом штат Twitter при Маске был урезан едва ли не в три раза, поэтому даже в штаб-квартире образовалось немало свободных помещений. Часть из них была оснащена полноценными спальными местами, как сообщает Bloomberg.
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По замыслу нового руководства, местами для ночлега могли воспользоваться как штатные сотрудники Twitter, так и прикомандированные специалисты из Tesla — известно, что миллиардер привлекал последних к анализу программного кода социальной сети. Все эти нововведения вызвали недовольство муниципальных властей Сан-Франциско, которые упрекнули Илона Маска в нарушении правил в градостроительной сфере из-за переоборудования конференц-залов в штаб-квартире Twitter в места для ночлега.
Илона Маска подобные претензии разозлили, он со страниц принадлежащей ему социальной сети рекомендовал мэру Сан-Франциско лучше следить за порядком на улицах города, где недавно был зафиксировано происшествие со случайным проглатыванием таблетки сильнодействующего вещества ребёнком, которое едва не привело к его гибели.