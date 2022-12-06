Графические процессоры NVIDIA семейства Ada Lovelace производятся компанией TSMC по технологии 4N, тогда как их предшественников семейства Ampere до сих пор производит по 8-нм технологии компания Samsung. От последней постепенно отвернулась и американская Qualcomm, поскольку корейский подрядчик не мог обеспечить требуемых показателей качества при производстве 4-нм продукции.
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По данным DigiTimes, корейский гигант рассчитывает в 2024 году вернуть себе заказы как NVIDIA, так и Qualcomm, предложив им собственный 3-нм техпроцесс. Из других источников известно, что к тому времени Samsung будет производить чипы по второму поколению 3-нм техпроцесса. Первое компания номинально освоила ещё в самом конце прошлого полугодия, но единственным клиентом Samsung, по слухам, остаётся некий китайский разработчик ускорителей для майнинга криптовалюты.
Достаточно простые по своей структуре чипы для ускорителей майнинга гораздо проще в производстве, поэтому более сложные решения перейдут на 3-нм техпроцесс Samsung преимущественно после освоения второго поколения этой технологии. Корейская компания опередила конкурентов в использовании структуры транзисторов с окружающим затвором. С одной стороны, это обеспечивает ей условное технологическое преимущество, а с другой — создаёт дополнительные риски, связанные с качеством продукции.