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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В 2024 году Samsung рассчитывает вернуть себе клиентов в рамках 3-нм технологии
NVIDIA и Qualcomm перестанут полагаться только на TSMC.
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Графические процессоры NVIDIA семейства Ada Lovelace производятся компанией TSMC по технологии 4N, тогда как их предшественников семейства Ampere до сих пор производит по 8-нм технологии компания Samsung. От последней постепенно отвернулась и американская Qualcomm, поскольку корейский подрядчик не мог обеспечить требуемых показателей качества при производстве 4-нм продукции.

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По данным DigiTimes, корейский гигант рассчитывает в 2024 году вернуть себе заказы как NVIDIA, так и Qualcomm, предложив им собственный 3-нм техпроцесс. Из других источников известно, что к тому времени Samsung будет производить чипы по второму поколению 3-нм техпроцесса. Первое компания номинально освоила ещё в самом конце прошлого полугодия, но единственным клиентом Samsung, по слухам, остаётся некий китайский разработчик ускорителей для майнинга криптовалюты.

Источник изображения: Samsung Electronics

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Достаточно простые по своей структуре чипы для ускорителей майнинга гораздо проще в производстве, поэтому более сложные решения перейдут на 3-нм техпроцесс Samsung преимущественно после освоения второго поколения этой технологии. Корейская компания опередила конкурентов в использовании структуры транзисторов с окружающим затвором. С одной стороны, это обеспечивает ей условное технологическое преимущество, а с другой — создаёт дополнительные риски, связанные с качеством продукции.

#nvidia #samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc #qualcomm
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