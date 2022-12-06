По крайней мере, в этом убеждён финансовый директор компании.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) посетил конференцию UBS, затронув в ходе общения с ведущим мероприятия важную тему повышения доходности бизнеса корпорации в условиях значительного роста затрат на освоение новых технологий и строительство новых предприятий.

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Источник изображения: Intel

Как уже не раз отмечали представители Intel, строить новые предприятия компания собирается с активным привлечением средств как государства, так и разного рода сторонних инвесторов. По сути, грандиозные планы по строительству новых предприятий потребуют от компании не таких уж больших вложений со своей стороны. Зинснер попутно подтвердил, что бюджет на освоение новых техпроцессов мероприятиями по борьбе с расходами вообще не будет затронут.

И всё же, норма прибыли Intel в ближайшие годы окажется ниже привычных для компании 60%. Дэвид Зинснер пояснил, как производитель собирается возвращать её к этому уровню примерно к 2026-2027 годам. Располагая передовыми на середину десятилетия техпроцессами, Intel сможет не только привлекать больше клиентов к своим контрактным услугам, но и увеличить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью. Ценовая политика компании станет «более справедливой» для самой компании. Например, в серверном и графическом сегментах норма прибыли некоторых продуктов Intel уже сейчас гораздо выше 60%. В будущем их долю можно будет нарастить, а новые техпроцессы позволят повысить доходность бизнеса, хотя и потребуют высоких первоначальных затрат.

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Кроме того, развитие контрактного бизнеса позволит Intel сильнее загрузить оборудование и сократить сроки его окупаемости. В свою очередь, это позволит быстрее переходить на новые техпроцессы без существенных материальных потерь. По крайней мере, из уст финансового директора компании всё звучит именно так.