Именно так склоняется слово, символизирующее приём на работу.

Как пытается сообщить DigiTimes, ситуация с кадрами в отрасли неоднородна. Если западные компании нередко сокращают численность персонала или отправляют сотрудников в длительные отпуска без содержания, азиатские готовы нанимать новых работников. В частности, по данным тайваньского источника, TSMC располагает около 300 вакансий.

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Источник изображения: DigiTimes

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UMC тоже нанимает сотрудников для своих предприятий в Сингапуре, Японии и на Тайване. Корейская Samsung Electronics ищет специалистов, которые будут работать на предприятиях в штате Техас — как имеющемся, так и строящемся. Даже Foxconn располагает собственным подразделением по разработке чипов, и к уже имеющимся 5000 сотрудников готова добавить новых. Сложно сказать, сколько сокращённых специалистов той же Intel заинтересуются вакансиями в TSMC или Samsung, но исключать вероятности перетока кадров нельзя.