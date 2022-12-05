И успеет продать не более 500 тысяч экземпляров.

Ресурс MacRumors со ссылкой на авторитетного отраслевого аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщает, что подготовка к началу массового производства гарнитуры Apple для работы в среде смешанной и виртуальной реальности идёт с задержкой относительно первоначального графика. Некие проблемы в программной сфере задержат момент начала поставок такой гарнитуры с первого полугодия 2023-го до второго.

реклама

Источник изображения: Ian Zelbo

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

При этом поставки основных компонентов для сборки гарнитуры начнутся в первой половине 2023 года. Это не мешает Apple анонсировать устройство и в первом полугодии, но в этом случае придётся испытывать терпение потенциальных покупателей. Поскольку стоимость гарнитуры будет измеряться несколькими тысячами долларов, за весь 2023 год Apple сможет продать не более 500 тысяч устройств такого типа.