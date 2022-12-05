Ресурс MacRumors со ссылкой на авторитетного отраслевого аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщает, что подготовка к началу массового производства гарнитуры Apple для работы в среде смешанной и виртуальной реальности идёт с задержкой относительно первоначального графика. Некие проблемы в программной сфере задержат момент начала поставок такой гарнитуры с первого полугодия 2023-го до второго.
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При этом поставки основных компонентов для сборки гарнитуры начнутся в первой половине 2023 года. Это не мешает Apple анонсировать устройство и в первом полугодии, но в этом случае придётся испытывать терпение потенциальных покупателей. Поскольку стоимость гарнитуры будет измеряться несколькими тысячами долларов, за весь 2023 год Apple сможет продать не более 500 тысяч устройств такого типа.