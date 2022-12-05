Прототип уже был замечен в Калифорнии.

Ресурс Electrek не терял времени даром в выходные, и с подачи одного из «добровольных помощников» раздобыл фотографии любопытного экземпляра Tesla Model 3 с корпоративными номерами производителя, который был замечен в Калифорнии. Передняя и задняя части машины были скрыты специальными накидками, призванными спрятать очертания кузова и светотехники от любопытных взоров окружающих.

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Источник изображения: Twitter, omg_Tesla/Rivian

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Это не помешало особо пытливым очевидцам разглядеть на фото некий элемент в углу передней фары, напоминающий камеру. У существующей версии Tesla Model 3 таких камер в уголках передних фар нет, что создаёт небольшое слепое пятно по краям бампера. Скорее всего, дополнительные камеры помогут системам активной помощи водителю более чутко реагировать на приближение транспортных средств в перпендикулярном направлении при проезде перекрёстков, ведь тот же поворот налево считается одним из наиболее опасных манёвров. По некоторым данным, к концу следующего года на конвейер встанет обновлённая версия Tesla Model 3, но нельзя исключать, что камеры в уголках фар будут добавлены раньше этого срока.