По информации Business Korea, на этой неделе представительная вьетнамская делегация во главе с президентом Нгуеном Суан Фуком (Nguyễn Xuân Phúc) посетит Южную Корею и встретится не только с президентом страны Юн Сок Ёлем (Yoon Suk-yeol), но и с руководителями корейских корпораций Samsung, Hyundai, LG и Lotte. В частности, с представителями первой из компаний вьетнамский президент может обсудить вопросы расширения присутствия Samsung Electronics в соседней стране.
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Как ожидается, вьетнамские власти в очередной раз попытаются убедить Samsung построить на территории страны предприятие по выпуску полупроводниковых компонентов. Разговоры об этом ведутся уже с осени 2018 года, и реализация подобного проекта на территории Вьетнама позволит Samsung следовать своей экологической политике, поскольку использование альтернативных источников энергии во вьетнамской промышленности уже достигло 10%, что более чем в два раза выше показателей Южной Кореи.
Samsung уже располагает шестью производственными предприятиями во Вьетнаме, одним крупным торговым хабом и достраивает исследовательский центр, работа которого начнётся в текущем месяце. Здесь будут трудиться около 2200 специалистов, которые сосредоточатся на разработке мобильных терминалов, сетевого оборудования и программного обеспечения. Корпорация Intel располагает предприятием во Вьетнаме, но оно специализируется на тестировании и упаковке чипов, а непосредственно предприятий по обработке кремниевых пластин в этой стране пока нет. Власти рассчитывают, что первое из них появится при непосредственном участии Samsung Electronics.