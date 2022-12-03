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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ёмкость батареи грузовика Tesla Semi приближается к 900 кВт·ч
Об этом можно судить по косвенным данным.
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Представители ресурса Electrek присутствовали на церемонии в Неваде, посвящённой началу поставок электрических грузовиков Tesla Semi первому клиенту в лице Pepsico, но справедливо были разочарованы отсутствием новой информации о характеристиках этих машин. Впрочем, за пару показателей им удалось уцепиться, чтобы спрогнозировать одну из важных величин, а именно — ёмкость тяговой батареи магистрального тягача в старшей модификации.

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Источник изображения: Electrek

Запас хода такой машины, как можно понять из заявлений представителей Tesla, приближается к 805 км. Уже после презентации Илон Маск (Elon Musk) признался, что на одну милю пути грузовик расходует около 1,7 кВт электроэнергии. В понятных американской аудитории единицах измерения запас хода достигает 500 миль. Простые арифметические действия позволяют предположить, что ёмкость тяговой батареи достигает как минимум 850 кВт·ч. Если добавить некий «буферный запас», предусмотренный большинством производителей, то выйдет около 900 кВт·ч, как предполагает первоисточник. Это почти в девять раз больше, чем у Tesla Model S.

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Загадкой остаётся и грузоподъёмность Tesla Semi, поскольку литиевая батарея подобной ёмкости серьёзно увеличивает собственную массу машины. Пока эта характеристика не раскрыта, и все материалы Tesla говорят только о способности Semi перевозить груз на расстояние до 805 км при полной массе автопоезда около 37 тонн. Как этот вес распределяется между самим транспортным средством и полезной нагрузкой, не уточняется.

#tesla #электромобиль #tesla semi #электрический грузовик
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