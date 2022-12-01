До 11 декабря устройство можно купить со скидкой.

Компания VK представила умную колонку «VK Капсула Нео», которую уже сейчас можно официально предзаказать за 2990 рублей. Это специальная цена, действующая до 11 декабря, после наступления означенной даты она вырастет на 1000 рублей.

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В комплекте с устройствами идут фирменные наклейки, которыми можно будет украсить не только саму колонку, но и другие гаджеты. По крайне мере, так эти безделушки позиционирует сам производитель. А теперь вернёмся к обсуждению колонки. Мощность широкополосного 42-мм динамика, который обеспечивает всенаправленный звук и поддержку Bass Boost для качественных низких частот, составляет 5 Вт. Подключение устройства реализовано через проприетарный разъём, а не ставший стандартом USB-С.

Представленная «VK Капсула Нео» умеет хорошо распознавать голосовые команды, даже если на фоне в комнате играет музыка с высоким уровнем громкости. Подключение устройства происходит по Wi-Fi (2?4 ГГц) и Bluetooth. Габариты устройства: 90x75 мм при массе 430 г. Управление обеспечивается с помощью сенсорных кнопок, а основная индикация — с помощью цифрового светодиодного дисплея. Последний может выводить информацию о времени, погоде и прочем.

Наконец, поговорим о принципе работы «VK Капсулы Нео». Как и все умные колонки, в новом устройстве предустановлен голосовой помощник «Маруся». С помощью виртуального ассистента можно отправлять сообщения, воспроизводить входящие сообщения, музыку, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink.

Покупатели также могут рассчитывать на подарочное подключение к сервису «VK Музыка» и онлайн-кинотеатру Wink на три месяца. А ещё тут реализована система управления устройствами умного дома — поддерживается более чем 50 производителей. На смартфонах под управлением iOS и Android доступно приложение «Маруся — голосовой помощник.

Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK:

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"VK Капсула Нео" — умная колонка по очень доступной цене. От своей старшей сестры, "VK Капсулы Мини", она унаследовала мощность звука и анимированный светодиодный дисплей, который особенно нравится пользователям. "VK Капсула Нео" для каждого — своя. Можно самостоятельно выбирать, какую музыку или какие новости слушать, у голосового помощника есть множество источников. При этом в настройках приложения можно настроить доступ к личному контенту — "ВКонтакте", почте или календарю. Владельцы "VK Капсулы Нео" смогут ещё и украсить свою умную колонку с помощью стикеров — хорошее решение, например, для детской комнаты, ведь мы знаем, что наши умные колонки отлично подходят для семей с детьми».