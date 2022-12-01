С конкретной архитектурой AMD узами брака не связана.

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) на конференции Wells Fargo коснулся не совсем обычной темы анализа прошлых решений руководства компании, когда ведущий спросил его о перспективах конкуренции x86-совместимых процессоров компании с решениями на архитектуре Arm.

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Источник изображения: AMD

Представитель AMD счёл нужным напомнить, что в прошлом десятилетии компания не только предлагала серверные процессоры Seattle с Arm-совместимыми ядрами, но и собиралась разработать собственную Arm-совместимую архитектуру K12. Отказаться от этих планов компания была вынуждена, по словам Пейпермастера, из-за не слишком развитой серверной экосистемы. Сейчас, по его словам, архитектура Arm в этом отношении серьёзно продвинулась с точки зрения рыночного распространения.

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Собственные серверные процессоры AMD с x86-совместимой архитектурой сейчас довольно конкурентоспособны по критерию общей стоимости владения, но если кто-то из крупных клиентов захочет использовать в своих системах Arm-совместимые решения, то профильное подразделение AMD готово удовлетворить его пожелания. Как образно выразился технический директор компании, AMD не связана узами брака с какой-то конкретной процессорной архитектурой. Приоритетом для неё является предлагать клиентам наиболее подходящие им решения.