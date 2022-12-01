Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) на конференции Wells Fargo коснулся не совсем обычной темы анализа прошлых решений руководства компании, когда ведущий спросил его о перспективах конкуренции x86-совместимых процессоров компании с решениями на архитектуре Arm.
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Представитель AMD счёл нужным напомнить, что в прошлом десятилетии компания не только предлагала серверные процессоры Seattle с Arm-совместимыми ядрами, но и собиралась разработать собственную Arm-совместимую архитектуру K12. Отказаться от этих планов компания была вынуждена, по словам Пейпермастера, из-за не слишком развитой серверной экосистемы. Сейчас, по его словам, архитектура Arm в этом отношении серьёзно продвинулась с точки зрения рыночного распространения.
Собственные серверные процессоры AMD с x86-совместимой архитектурой сейчас довольно конкурентоспособны по критерию общей стоимости владения, но если кто-то из крупных клиентов захочет использовать в своих системах Arm-совместимые решения, то профильное подразделение AMD готово удовлетворить его пожелания. Как образно выразился технический директор компании, AMD не связана узами брака с какой-то конкретной процессорной архитектурой. Приоритетом для неё является предлагать клиентам наиболее подходящие им решения.