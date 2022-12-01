Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) на конференции Wells Fargo пояснил, что любые существенные изменения в стратегии компании, разрабатывающей полупроводниковые компоненты, можно реализовать в течение четырёх или пяти лет. В программной отрасли смену курса можно реализовать за срок от шести месяцев до одного года.
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Заслуга нынешнего генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), по словам коллеги, заключается в способности объединить исполнительскую дисциплину с умением прислушиваться к потребностям клиентов. Именно такое сочетание качеств способствовало успеху AMD на рынках присутствия при Лизе Су. Как добавил Пейпермастер, компания AMD просто обязана иметь конкурентоспособные центральные процессоры, поскольку именно с этого вида продукции начинался исторический успех этого разработчика. Когда Лиза и Марк десять лет назад встали у руля AMD, они первым делом принялись разрабатывать перспективный план вывода на рынок новых центральных процессоров.