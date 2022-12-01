Изначально объявляя о планах по строительству предприятия в Аризоне, тайваньская компания TSMC ориентировалась на его способность с 2024 года наладить серийный выпуск 5-нм чипов в количестве по 20 000 кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц. Судя по всему, подобные возможности крупных американских клиентов не устраивали, и теперь агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники сообщает, что TSMC склоняется не только внедрить 4-нм техпроцесс на первом предприятии в Аризоне, но и увеличить объёмы выпуска чипов.
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До трети всех выпускаемых чипов уже готова выкупать компания Apple. Как ожидается, на следующей неделе её глава Тим Кук (Tim Cook) примет участие в церемонии, которую посетят не только президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) и министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), но и руководители компаний AMD и NVIDIA. По данным источника, именно крупные американские клиенты TSMC настояли на том, чтобы она предложила им с 2024 года более современный техпроцесс в Аризоне, чем планировалось изначально. Как известно, по соседству с первым предприятием TSMC построит второе, которое будет выпускать 3-нм чипы, но случится это позже.
Американские клиенты, по данным Bloomberg, даже настаивали на необходимость переноса на территорию США самых передовых техпроцессов TSMC синхронно с их освоением на Тайване, но пока компания отказала им в такой возможности. Американские клиенты стараются снизить степень зависимости от Тайваня в сфере контрактного производства чипов, опасаясь осложнений в геополитической обстановке вокруг острова.